В щекинской колонии растут «Маша» и «Герман»

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В исправительной колонии № 7, расположенной в пос. Социалистический Щекинского района, с августа прошлого года выращивают огурцы – заключённые сами построили теплицу и посадили туда первую партию семян. За два месяца было собрано почти 400 кг плодов сортов «Маша» и «Герман». Урожай распродали в расположенном при колонии магазине.

В УФСИН России по Тульской области было принято решение закрепить успех. Зимой теплицу расширили и модифицировали – там появились тепловые лампы, был завезён грунт, утеплены стены. Теперь садоводы в робах будут экспериментировать с сортами овощей, чтобы получать урожай практически круглый год.