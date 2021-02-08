новости
новости
Регистрация
В щекинской колонии растут «Маша» и «Герман»
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В щекинской колонии растут «Маша» и «Герман»

За два месяца заключённые вырастили 400 кг отборных огурцов.

В исправительной колонии № 7, расположенной в пос. Социалистический Щекинского района, с августа прошлого года выращивают огурцы – заключённые сами построили теплицу и посадили туда первую партию семян. За два месяца было собрано почти 400 кг плодов сортов «Маша» и «Герман». Урожай распродали в расположенном при колонии магазине.

В УФСИН России по Тульской области было принято решение закрепить успех. Зимой теплицу расширили и модифицировали – там появились тепловые лампы, был завезён грунт, утеплены стены. Теперь садоводы в робах будут экспериментировать с сортами овощей, чтобы получать урожай практически круглый год.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
вчера, в 22:32 +1
Другие статьи по темам
Событие
УФСИН России по Тульской областивыращивание овощейзаключенныеисправительная колония
Место
Тульская областьЩекинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексине стартовали съемки фильма с бюджетом в 400 млн рублей: репортаж
В Алексине стартовали съемки фильма с бюджетом в 400 млн рублей: репортаж
Тульские кикбоксёры заняли призовые места на Чемпионате ЦФО
Тульские кикбоксёры заняли призовые места на Чемпионате ЦФО
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.