В Алексине стартовали съемки фильма с бюджетом в 400 млн рублей: репортаж

Алексин стал съемочной площадкой для фильма «Первый Оскар». Режиссером кинокартины выступает Сергей Мокрицкий, известный по работам «Битва за Севастополь», «Черновик», «Я — учитель».

Съемки стартовали ранним утром 8 февраля. На первую локацию — ДК имени Чехова — съемочная группа начала подтягиваться к 5.30.

«Первый Оскар» посвящен памяти фронтовых операторов. В основе картины производства компании «Новые люди» лежит история съемок документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», получившего в 1943 году первую в истории отечественного кино премию «Оскар». Герои вымышлены, но их образы вдохновлены судьбами реальных кинооператоров, работавших над этой картиной.

Действие кинокартины разворачивается осенью 1941 года. Немецкие войска на подступах к Москве. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы с камерами оказаться в центре грандиозной битвы за Москву. Вслед за этим мы понаблюдаем за мирной жизнью Лос-Анджелеса, где 15-я церемония вручения премии «Оскар» года началась с сенсации — документальная лента из СССР получила главную кинонаграду Голливуда.

Режиссер-постановщик Сергей Мокрицкий рассказал журналистам, почему для съемок выбрали именно Алексин.

- Сошлось очень много обстоятельств, которые привели нас в этот город: ландшафт, прекрасные пейзажи… В некоторых местах город может быть похож на Москву 1941 года. Артисты массовых сцен прекрасны, посмотрите, какие женщины! Где вы найдете такое русское лицо? А здесь просто россыпь!

К слову, съемки фильма проходят практически в экстремальных погодных условиях — в мороз под -15. Но режиссер такими обстоятельствами доволен.

- Прошлую зиму мы не могли снимать это кино, потому что не было снега. А зима 41 года была холодной и снежной. Тяжелее снимать в холода, но это правильно. Считаю, что нам очень повезло. С этой группой работаю много лет, уверен, что все выдержат эту погоду, мы хорошо утеплились и подготовились.

На территории Тульской области отснимут практически половину фильма.

Из 60 эпизодов, которые есть в картине, около 38 снимается в нашем регионе.

- Это самое важное: первый бой в Борисово, ночные сцены, дороги войны. Здесь великолепные пейзажи, уникальное место, — говорит Сергей Евгеньевич.

Специально для фильма часть Дома культуры выкрасили в коричневый цвет. Но съемочная группа обещает всё вернуть, как было.

Сергей Мокрицкий рассказал, что здание алексинского ДК сыграло роль центральной студии документальных фильмов. Сегодня снимали выезд операторов на очередное задание.

Среди актеров массовых сцен практически все — жители Алексина. Они пришли на кастинг, увидев объявление в соцсетях. Кстати, условия для участия в съемках были жесткие: важна натуральность. Например, женщины с некрашеными волосами, без наклеенных ресниц, худые мужчины.

Сегодня были задействованы почти 60 актеров. Владимир Карпухин и Александр Михалин — алексинские пенсионеры. Свою роль на площадке они уже выполнили.

- Очень интересно, теперь хоть себя увидим в кино. Кастинг быстро прошли — на нас посмотрели и утвердили. Играем в фильме прохожих. Нам указали маршрут и всё, мы прошли мимо.

Егор Шевяков — бригадир массовки. Долгое время жил в Алексине, после перебрался в Москву.

- Учитывая, что я шесть лет прожил в этом городе, найти актеров массовых сцен было просто. Меня здесь знают и помнят. В регионах люди не испорчены цивилизацией. Они живые, реальные, не замученные съемками. Для них сниматься в фильме — это праздник.

Егор рассказал, что с каждым актером массовки общался лично.

- Сразу отметаю дерзких и борзых людей, которые приходят со своими условиями. Они будут отвлекать внимание на себя в кадре, будут лишние дубли и переживания режиссера и съемочной группы. Мне нужно, чтобы люди были адекватные и живые.

По словам Егора Шевякова, это не единственная сцена, которая будет сниматься в Алексине. Этот эпизод фильма планируют отснять за три дня. Съемочная бригада вернется в город в начале марта.

Бюджет фильма «Первый Оскар» — 400 миллионов рублей. Главные роли в картине исполнят Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер и Андрей Мерзликин. Съемки в Тульской области проходят при поддержке региональной Кинокомиссии.

— Зрители смотрят кино про человека, а не про войну. Снимая «Битву за Севастополь», я знал, что это история о мужественной, сильной, потрясающей женщине Людмиле Павлюченко. Она уничтожила 309 фашистов. В 1942 году получила звезду Героя Советского Союза и больше не пошла на фронт убивать.

И «Первый Оскар» будет фильмом не о войне. Он о молодых ребятах, которых научили снимать что-то светлое, доброе, оптимистичное, такое как «Волга-Волга», «Веселые ребята», а им надо было создать кино, поднимающее дух, способное повести бойцов в атаку. Кино будет о том, как молодые ребята искали образ войны. Вообще лучшие фильмы о войне — антивоенные, — говорил режиссер Сергей Мокрицкий в интервью «Известиям».