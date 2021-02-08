Тульские кикбоксёры заняли призовые места на Чемпионате ЦФО

Теперь они примут участие во всероссийских соревнованиях, которые состоятся в апреле.

В Орле прошел Чемпионат и Первенство ЦФО России по кикбоксингу в разделе К-1. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов. Тульскую область представляли воспитанники спортшколы «Восток».

1 места в своих категориях заняли Артём Дьячков, Владислав Гуркин, Вадим Губанов, Алина Гиясова, Наталья Бабинцева и Ульяна Хрисанова. Серебро завоевали Вусал Марданов и Александр Савкин. На третьем месте Мурад Гиясов, Никита Боргер и Александр Бакланов.

Теперь тульским кикбоксёрам предстоит выступить на Чемпионате и Первенстве России, который пройдет в начале апреля в Якутске. Спортсменов тренирует Абдул Малаалиев.