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Тульские кикбоксёры заняли призовые места на Чемпионате ЦФО

Тульские кикбоксёры заняли призовые места на Чемпионате ЦФО

Теперь они примут участие во всероссийских соревнованиях, которые состоятся в апреле.

В Орле прошел Чемпионат и Первенство ЦФО России по кикбоксингу в разделе К-1. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов. Тульскую область представляли воспитанники спортшколы «Восток».

1 места в своих категориях заняли Артём Дьячков, Владислав Гуркин, Вадим Губанов, Алина Гиясова, Наталья Бабинцева и Ульяна Хрисанова. Серебро завоевали Вусал Марданов и Александр Савкин. На третьем месте Мурад Гиясов, Никита Боргер и Александр Бакланов.

Теперь тульским кикбоксёрам предстоит выступить на Чемпионате и Первенстве России, который пройдет в начале апреля в Якутске. Спортсменов тренирует Абдул Малаалиев.

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вчера, в 21:53 +3
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