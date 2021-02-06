Состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют–2021»
В этом году конкурс проходил в дистанционном формате.
5 февраля определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2021». В нем приняли участие 50 молодых педагогов со стажем не более 5 лет из 16 муниципалитетов. В финал вышли работники образования из Тулы, Алексина, Заокского и Узловского районов.
Победителями стали:
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в номинации «Молодые учителя» – Елена Голосова, учитель английского языка школы №7 им. Н.В. Кордюкова (Кимовский район);
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в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» - Алёна Балакина, педагог дополнительного образования Городского центра развития и научно-технического творчества детей и юношества (г. Тула);
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в номинации «Молодые управленцы» - Юлия Телятникова, заместитель директора по дошкольному образованию Центра образования №32 им. генерала И.В. Болдина (г. Тула).
В этом году конкурс проходил в дистанционном формате. Благодаря этому конкурсанты со всего региона смогли обменяться опытом.
«Конкурс становится все более популярным в педагогической среде, так как способствует развитию творческого потенциала и самореализации молодых педагогов, формированию их активной профессиональной позиции», - отметила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.
В Тульской области конкурс проводится ежегодно с 2013 года. Его организаторы: министерство образования региона, Институт повышения квалификации работников образования Тульской области, областной Профсоюз работников народного образования и науки РФ.