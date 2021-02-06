В Тульской области мошенники придумали новую схему: рассказываем, чтобы вы не попались на их уловки

На территории региона продолжают совершаться преступления, в которых с банковских карт граждан похищаются денежные средства. Часто неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

За минувшие сутки у пяти граждан злоумышленниками были похищены более 1 миллиона 963 тысяч рублей. Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также способах совершения мошенничеств, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников.

В последнее время мошенники всё чаще стали использовать метод убеждения потенциальной жертвы о необходимости оформления кредитного договора. Преступник звонит гражданину и представляется сотрудником одного из крупных банков и под предлогом предотвращения несанкционированного оформления на его имя кредитного договора убеждает посредством услуги «мобильного банка» оформить кредит на крупную сумму. После этого мошенник сообщает о необходимости перевода денежных средств на так называемые «защищенные счета» с целью последующего погашения кредита. Далее потерпевший обналичивает со своей банковской карты оформленные деньги и переводит на указанные счета или номера сотовых телефонов через терминалы банкоматов. За прошедшие сутки три жителя региона стали жертвами подобной схемы мошенничества. 33-летний житель Пролетарского округа оформил кредит на 840 тысяч рублей, а 55-летний житель Советского округа оформил кредит на 328 тысяч рублей. После этого мужчины сняли полученные деньги со своих кредитных карт и перечислили на указанные мошенниками абонентские номера сотовых телефонов.

40-летняя жительница Узловой оформила кредит на 259 тысяч рублей, но с целью «сохранения» своих сбережений перечислила мошенникам гораздо более крупную сумму – 779 тысяч рублей. По всем вышеуказанным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.