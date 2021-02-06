Прокуратура начала проверку по факту смерти девочки под колесами грузовика во время катания на тюбинге

В ходе проверки будет дана оценка в том числе действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

По факту трагедии в д. Крекшино Плавского района Тульской области прокуратура региона организовала проверку. Напомним, сегодня днем там погибла 11-летняя девочка.

По предварительной информации, днем 6 февраля, катаясь без присмотра с горки на тюбинге в необорудованном для этого месте, девочка выехала на нем на проезжую часть и столкнулась с автомобилем марки ГАЗЕЛЬ. В результате столкновения ребенок погиб.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Ход и результаты доследственной проверки, проводимой следственным органом, поставлены прокуратурой области на контроль.