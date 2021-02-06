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В Тульской области хотят модернизировать санаторий-курорт «Краинка»

В Тульской области хотят модернизировать санаторий-курорт «Краинка»

Место может стать новым местом притяжения туристов.

На презентации проектов для инвесторов в Октаве председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина отметила, что большой потенциал для развития в регионе имеет санаторий-курорт «Краинка».

Он и сейчас считается популярным санаторием среди жителей Подмосковья. При модернизации материально-технической базы он может стать конкурентоспособным курортом, новой точкой притяжения для туристов на карте Тульской области.

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