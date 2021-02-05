В Туле сотрудники ГИБДД проведут рейд «Ночной город»

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Он состоится в ночь с субботы на воскресенье. Особое внимание будет уделяться борьбе с пьяным вождением.

В пятницу, 5 февраля, с 21.00 до 23.00 в Большой Туле состоится рейд «Нетрезвый водитель». Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Туле проведут массовые проверки автомобилистов. А в ночь с субботы на воскресенье с 19.00 до 7.00 пройдёт мероприятие «Ночной город».

Инспекторы в очередной раз напоминают: за пьяное вождение нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет. При рецидиве сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей. Также предусмотрено уголовное наказание – до двух лет лишения свободы.

Если в темное время суток вы заметили на трассе пешехода или вам достоверно известно о факте пьяной езды, проявите свою гражданскую позицию, не оставайтесь равнодушными и безучастными. Сообщите об этом в дежурную часть ДПС ГИБДД. Полицейские немедленно отреагируют и примут необходимые меры: