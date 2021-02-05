Туляка с приступом эпилепсии отправили в ковидный госпиталь, и он подхватил коронавирус

В редакцию Mуslo обратилась 80-летняя Юлия Петровна: женщина рассказала о странных методах лечения ее сына.

58-летний Сергей 20 лет назад получил тяжелую черепно-мозговую травму. Ее последствиями стали инвалидность и приступы эпилепсии. В конце декабря 2020 года после очередного приступа мужчину по какой-то причине отвезли не в обычную больницу, а в инфекционный госпиталь в Щекино.

Юлия Петровна – Мы живем в частном доме. 22 декабря я только вышла погулять, как услышала грохот — сын пошел в туалет, его схватил приступ, он упал. Второй сын помог оттащить Сережу в дом, я вызвала скорую. Предупредила врачей, что сын – эпилептик. Обычно его отвозят в реанимацию Ваныкинской больницы, а оттуда переводят в неврологию на долечивание. В этот раз на вызов приехали две молодые девочки, долго искали вену, чтобы сделать укол, но так и не смогли. Кое-как перетащили Сережу в машину и увезли.

Через несколько часов Юлия Петровна позвонила в Ваныкинскую больницу, но там ей ответили, что Сергея увезли в больницу по месту жительства. Там эту информацию опровергли, заявив, что никаких мужчин с припадками эпилепсии к ним не поступало.

– Я снова перезвонила в Ваныкинскую, и в этот раз мне ответили, что Сережу сразу же отправили в Щекинский ковидный госпиталь, — рассказывает Юлия Петровна. — Мол, у него наверняка пневмония с огромным поражением легких — он тяжело дышал, с хрипами. А ведь это после приступов обычная картина — его всего выворачивает, в горле клокочет. Врачи же должны были это знать, ведь я четко сказала, что у сына — эпилепсия.

По приезде в госпиталь у Сергея взяли мазок на коронавирус. Он оказался отрицательным, и через три дня мужчину отправили домой. Но все эти три дня он находился в одной палате с зараженными.

– Через два дня после того, как мы его забрали, у Сережи поднялась температура — до 39. Скорая приехала, сделали экспресс-тест, и он оказался положительным. Меня аж в пот холодный бросило. Сына увезли в больницу, он пролежал две недели под кислородом. Чудом остался жив, спасибо врачам, которые его лечили. А я себе вызывала на дом специалистов, чтобы взяли у меня мазок — и у меня он оказался отрицательным. Чудо, не иначе.

Сейчас Сергей постепенно восстанавливается, а Юлия Петровна задается вопросом: кто ответит за то, что случилось с ее сыном?

– Как можно здорового человека отправлять в ковидную больницу? Теперь всех подряд туда везут что ли? Я звонила на «горячую линию» Минздрава, писала письмо в Росздравнадзор. Мне отвечают в одном духе: ваше обращение рассмотрят, о результатах сообщат. Но прошло уже столько времени, а до сих пор перед нами даже никто не извинился.

В пресс-службе регионального Минздрава данную ситуацию прокомментировали так:

– В ходе анализа медицинской документации установлено, что пациенту оказывалась медпомощь в соответствии с установленными порядками. Подробные сведения о состоянии здоровья пациента и его диагнозе составляют врачебную тайну и разглашению не подлежат.

Дополнительно сообщаем, что пациент либо его законный представитель вправе направить запрос по качеству оказания медицинской помощи главному врачу медицинского учреждения, либо в министерство здравоохранения Тульской области через электронную приемную.

Myslo будет следить за этой историей.