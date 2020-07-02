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Мнение туляков: Ленин на площади? Пусть стоит!
Памятник Ленину на площади Ленина. Установлен в 1983 году.

Мнение туляков: Ленин на площади? Пусть стоит!

Большинство туляков категорически против переноса памятника в другое место.

Недавно мы опубликовали предложение туляка Андрея Колбасинова – вернуть улицам Тулы старинные названия и перенести памятник Ленину с главной площади города в Пролетарский парк. Предложение о возвращении исторических названий улиц большинство туляков поддержало, правда, некоторые высказали сомнения – не дорого ли это обойдется городской казне?

А вот предложение перенести памятник вождю мирового пролетариата вызвало возмущение большинства позвонивших в редакцию.


Один из первых памятников Ленину в Стране Советов появился в Туле на пл. Восстания.
В 1983 году он был перенесен на территорию ТВАИУ.
 

– Мы при Ленине жили лучше! – высказала главный аргумент 65-летняя Фаина Яковлевна Орехова, инвалид 2-й группы. – При Ленине лечение было бесплатное, а сейчас врачи лечат заочно, по телефону! Тогда строили ГРЭСы и промышленные предприятия, а сейчас мы всё у Китая закупаем. Нельзя трогать памятник Ленину!

 

– Памятник Ленину на площади чем помешал? Это же наша история! – возмущалась Ирина Вячеславовна Лазарева. – Давайте тогда и Толстого выкинем, и всех остальных... Я была октябренком, пионеркой, комсомолкой, и на груди у меня всегда был значок с Лениным. Я считаю, что переписывать историю – неблагодарное занятие. А Андрей Колбасинов еще слишком молод, чтобы выдвигать такие предложения.

 

– Я отношусь к истории как к истории, записанной руками очевидцев. Не приверженец памятников. Ну если уж есть – зачем сносить и убирать? Это история уже, – считает пользователь портала Светлана.

 

– Вообще глупость – снос памятников. Памятник для того и ставился, чтобы потомки помнили. Если человек плохой, то помнили бы черную страницу истории, а если человек хороший, то светлую страницу, – считает пользователь портала Зураб. – Считаю возможным снос памятника, только если сам автор памятника так захотел либо если данный памятник несет собой угрозу.

 

– Ради справедливости давайте вернем памятник Ленину на ул. Советскую – напротив гостиницы. Только не этот, а тот, что стоит сейчас в бывшем артучилище, – предложил Андрей Курдо.

 

– Ленин на площади – да просто все привыкли к нему. А может быть, реально надо на площади поставить памятник Демидову? Хотя, конечно, я согласна со многими противниками идеи в том, что в городе есть масса нерешенных проблем помимо памятника и переименования улиц, – ухабы на дорогах, неработающая ливневка, отсутствие аншлагов, неубранные улицы, – говорит Валентина Николаевна.

 

– А я поддерживаю! Считаю, что Ленин на центральной площади символ непонимания – кто мы и где мы, – написал на портале Myslo.ru пользователь с ником fobos77.

 

– Андрей прав. Какому-то революционеру установлено несколько тысяч памятников. Не слишком ли много? А царям, князьям, полководцам, государственным деятелям, которые, собственно, и создали Российское государство, памятников очень мало. Как будто история началась в 1917 году. А на самом деле Россия гораздо старше, и советский период – это короткий эпизод из тысячелетней истории страны. На главной площади города должны стоять памятники основателям города, а не человеку, который не имеет никакого отношения к нему, – считает Алексей Шнитко.

 

– Там нужен не Ленин, а Левша. Или Толстой, или Руднев, – написал пользователь a-t-o-s.

 

– Парк или скверик вместо площади Ленина очень органично вписался бы в территории вокруг кремля. Все-таки сейчас эта зона слишком мала – любой турист за час ее обойдет вдоль и поперек. А в будущем можно вообще круто сделать – соединить центр с ЦПКиО через улицу Ф. Энгельса, оставив там только экотрамваи, а все остальное превратить в аллею для пешеходов и велосипедистов, – предложил Юрий Кант.

 

Своим оппонентам Андрей Колбасинов ответил так.

– Вы хотите перечеркнуть историю?!

– Я уважаю историю своей страны. Считаю, любого рода память нельзя вычеркивать. Попытки в XX веке были, но они привели лишь к потере корней.

– Уничтожить памятник – это кощунство!

– Речь не идет об уничтожении. Речь идет о переносе в более уместную локацию. Памятник является следом эпохи, у него есть реальный автор. Если кто-то захочет его уничтожить, то я буду против.

– Памятник Ленину – часть архитектурного ансамбля на главной площади города.

– Архитектурный ансамбль в центре достаточно сюрреалистичный: вождь, указывающий на православный храм, загс в торговом центре и памятник прянику, и всё это на фоне губернаторского дома и кремля. Возможно, нам удастся хоть немного снизить градус диссонанса и переосмыслить роль главной городской площади. Сейчас она представляет собой выжженную пустыню большую часть года. Возможно, при обсуждении удастся сформировать концепцию нового общественного пространства.

– Вы разжигаете вражду!

– Напротив, обсуждение и принятие решений по спорным вопросам ведет к снижению напряжения. С каждым годом в обсуждение вступают всё новые и новые участники, которые имеют свое мнение, и с этим мнением уже невозможно не считаться. Возникшая дискуссия это лишний раз подтверждает.







 

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Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:15 +6
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