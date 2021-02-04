новости
новости
Регистрация
Тулу накроют снегопад и метель

Тулу накроют снегопад и метель

Ветер усилится до 17 м/с.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа регион накроет снегопад. Ветер усилится до 12-17 м/с. На дорогах ожидается гололедица, возможны снежные заносы. Непогода сохранится до утра.
 
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
 
При порывистом ветре:
  • машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
 
Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:25 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
снегопаднепогодаметель

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году
«Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году
На ул. Рязанской в Туле из-за ремонта образовалась пробка
На ул. Рязанской в Туле из-за ремонта образовалась пробка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.