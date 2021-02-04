Тулу накроют снегопад и метель
Ветер усилится до 17 м/с.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа регион накроет снегопад. Ветер усилится до 12-17 м/с. На дорогах ожидается гололедица, возможны снежные заносы. Непогода сохранится до утра.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
При порывистом ветре:
- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.