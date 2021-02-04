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Губернатор о ранней диагностике онкозаболеваний: «Медицинское сообщество проявляет незаинтересованность и халатность»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор о ранней диагностике онкозаболеваний: «Медицинское сообщество проявляет незаинтересованность и халатность»

Алексей Дюмин заявил, что из-за этого «теряется драгоценное время».

Губернатор Алексей Дюмин провел совещание по ситуации с онкологическими заболеваниями в Тульской области.

Глава региона отметил, что онкология в нашем регионе – самая распространенная причина смертности после сердечно-сосудистых заболеваний, а темпы роста этого показателя вызывают особое беспокойство.

Алексей Дюмин напомнил, что в регионе недавно началось строительство современного онкологического центра. Планируется, что учреждение построят в кратчайшие сроки. Но решать проблему необходимо уже сейчас.

– Залог успеха в лечении онкологических заболеваний – ранняя диагностика. Организация этой работы в Тульской области оставляет желать лучшего. Медицинское сообщество проявляют незаинтересованность и халатность, в результате теряется драгоценное время. Это недопустимо! – подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона отметил, что на федеральном уровне для стимулирования работы медиков было принято решение о дополнительных выплатах за выявление онкозаболеваний на ранней стадии. Кроме того, правительству области дано поручение проработать вопрос о финансовом поощрении из регионального бюджета.

Губернатор поручил заместителю председателя правительства Тульской области Дмитрию Маркову взять на личный контроль вопрос диспансеризации населения как важной составляющей ранней диагностики, а также усилить контроль за строгим соблюдением порядка оказания медицинской помощи онкобольным.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 08:27 0
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