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Где в Туле не будет света 5 февраля

Где в Туле не будет света 5 февраля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Гоголевская, 69, 84, 84-а, 86, 82,
  • ул. Бундурина, 32-а, 34, 36, 28,
  • ул. Степанова, 1-25 (нечётн.), 2-36 (чётн.)
  • ул. Епифанская, 52-56, 54-а (чётн.)
  • ул. К. Маркса, 43-77 (нечётн.), 56-84 (чётн.)
  • ул. Пролетарская Набережная, 20-28, 20-а (чётн.),
  • ул. Токарева, 40-46 (чётн.),
  • ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-237 (нечётн.),
  • ул. Железнодорожная, 11,
  • ул. Каляева, 1-11 (нечётн.),
  • п. Косая Гора: ул. Гагарина, 5, 5-а,
  • ул. М. Горького, 6, 7, 8, 10, 12,
  • ул. Победы, 1,
  • ул. Шмидта, 8-а,
  • ул. Зелёная, 3-б,
  • Мясново: ул. Санаторная, 4-а, 8-а, 8-22 (чётн.),
  • пер. Санаторный, 6 ,8, 8-а, 10,
  • 10-й пр-д, 64-78 (чётн.), 73,
  • пер. 1-й Шоссейный, 5-21 (нечётн.), 12-30 (чётн.),
  • ул. Шоссейная, 56, 58, 27-а.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:50 +5
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