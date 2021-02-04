Где в Туле не будет света 5 февраля
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Гоголевская, 69, 84, 84-а, 86, 82,
- ул. Бундурина, 32-а, 34, 36, 28,
- ул. Степанова, 1-25 (нечётн.), 2-36 (чётн.)
- ул. Епифанская, 52-56, 54-а (чётн.)
- ул. К. Маркса, 43-77 (нечётн.), 56-84 (чётн.)
- ул. Пролетарская Набережная, 20-28, 20-а (чётн.),
- ул. Токарева, 40-46 (чётн.),
- ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-237 (нечётн.),
- ул. Железнодорожная, 11,
- ул. Каляева, 1-11 (нечётн.),
- п. Косая Гора: ул. Гагарина, 5, 5-а,
- ул. М. Горького, 6, 7, 8, 10, 12,
- ул. Победы, 1,
- ул. Шмидта, 8-а,
- ул. Зелёная, 3-б,
- Мясново: ул. Санаторная, 4-а, 8-а, 8-22 (чётн.),
- пер. Санаторный, 6 ,8, 8-а, 10,
- 10-й пр-д, 64-78 (чётн.), 73,
- пер. 1-й Шоссейный, 5-21 (нечётн.), 12-30 (чётн.),
- ул. Шоссейная, 56, 58, 27-а.
Другие статьи по темам
Место