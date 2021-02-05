В Туле пожарные вынесли из горящего особняка больную женщину

В ночь на 5 февраля в микрорайоне Басово-Прудный произошел пожар. Сообщение о том, что что на ул. Сиреневой загорелся трехэтажный особняк, поступило в МЧС в начале второго часа ночи. На место направили несколько пожарных расчетов.

В момент возгорания в доме находились две женщины. Одна успела самостоятельно выйти из заполненного едким дымом жилища, а вторая не смогла это сделать из-за того, что больна и поэтому не может передвигаться без посторонней помощи.

Пожарные отыскали ее, вынесли из дома и передали медикам. На момент публикации новости пострадавшая была доставлена в больницу.

По предварительной информации, очаг возгорания находился на цокольном этаже особняка, где находится небольшой бассейн. Предположительно, могло произойти короткое замыкание в электрокотле.

Точную причину пожара предстоит установить специалистам.