новости
новости
Регистрация
В Туле пожарные вынесли из горящего особняка больную женщину

В Туле пожарные вынесли из горящего особняка больную женщину

Пострадавшая надышалась дымом, но помощь подоспела вовремя.

В ночь на 5 февраля в микрорайоне Басово-Прудный произошел пожар. Сообщение о том, что что на ул. Сиреневой загорелся трехэтажный особняк, поступило в МЧС в начале второго часа ночи. На место направили несколько пожарных расчетов.
 
 
В момент возгорания в доме находились две женщины. Одна успела самостоятельно выйти из заполненного едким дымом жилища, а вторая не смогла это сделать из-за того, что больна и поэтому не может передвигаться без посторонней помощи.
 
 
Пожарные отыскали ее, вынесли из дома и передали медикам. На момент публикации новости пострадавшая была доставлена в больницу.
 
По предварительной информации, очаг возгорания находился на цокольном этаже особняка, где находится небольшой бассейн. Предположительно, могло произойти короткое замыкание в электрокотле.
 
 
Точную причину пожара предстоит установить специалистам.
Галерея
В Туле пожарные вынесли из горящего особняка больную женщину, Фото: 1
В Туле пожарные вынесли из горящего особняка больную женщину, Фото: 2
В Туле пожарные вынесли из горящего особняка больную женщину, Фото: 3
В Туле пожарные вынесли из горящего особняка больную женщину, Фото: 4
В Туле пожарные вынесли из горящего особняка больную женщину, Фото: 5
В Туле пожарные вынесли из горящего особняка больную женщину, Фото: 6
В Туле пожарные вынесли из горящего особняка больную женщину, Фото: 7
В Туле пожарные вынесли из горящего особняка больную женщину, Фото: 8
В Туле пожарные вынесли из горящего особняка больную женщину, Фото: 9
В Туле пожарные вынесли из горящего особняка больную женщину, Фото: 10
В Туле пожарные вынесли из горящего особняка больную женщину, Фото: 11
В Туле пожарные вынесли из горящего особняка больную женщину, Фото: 12
В Туле пожарные вынесли из горящего особняка больную женщину, Фото: 13
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 03:26 +2
Другие статьи по темам
Событие
пожарвозгораниеМЧСпроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет света 5 февраля
Где в Туле не будет света 5 февраля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.