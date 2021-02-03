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Из-за ДТП на ул. Оборонной образовалась пробка
Фото: Алекс К.

Из-за ДТП на ул. Оборонной образовалась пробка

На пересечении с ул. Л. Толстого столкнулись два авто.

Как сообщил в редакцию Myslo очевидец, утром 3 февраля на пересечении улиц Оборонной и Л. Толстого в Туле произошло ДТП. Столкнулись Hyundai ix35 и Chevrolet Niva.
 
На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Но, судя по данным сервиса компании «Яндекс», из-за автоаварии образовалась пробка в направлении к улице Советской.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:31 +3
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