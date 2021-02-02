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Онколог расскажет тулячкам о диагностике и лечении рака молочной железы
Фото из архива MySlo

Онколог расскажет тулячкам о диагностике и лечении рака молочной железы

Очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи» в группе областного Минздрава «ВКонтакте».

В среду, 3 февраля, в 12.00 в официальной группе Минздрава Тульской области «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

Его проведёт заведующий отделением хирургических методов лечения опухолей молочной железы областного онкодиспансера Тимур Аскаров. Вопросы можно задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время трансляции.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:29 0
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