новости
новости
Регистрация
Музей станка раздаст тулякам ценные призы за поход на выставку
Фото: пресс-служба творческого индустриального кластера "Октава"

Музей станка раздаст тулякам ценные призы за поход на выставку

После посещения экспозиции нужно будет рассказать о своих впечатлениях в TikTok.

Тульский Музей станка и проектная школа «Каскад. Проект как метод» приглашают всех желающих принять участие в TikTok-челлендже. Для этого нужно до 28 февраля бесплатно посетить выставку «Край нерассказанных историй (18+)».

Затем следует снять видео с рассказом о том, что такое современное искусство и выложить ролик в TikTok с отметкой @kaskad.tula и тегами #японялсовременноеискусство #музейстанка #каскадтула #молодежьтула.

Результаты челленджа будут объявлены в марте в соцсетях Музея и творческого индустриального кластера «Октава». Выиграют авторы, чьи ролики соберут больше просмотров, лайков и комментариев.

Участник, занявший третье место, получит годовую премиум-подписку на музыкальный сервис Spotify, обладателю второго места достанутся smart-часы HUAWEI, а победителя ждут беспроводные наушники Apple AirPods Pro.

Выставка открыта с 12.00 до 21.00 по адресу: Центральный переулок, д. 18, 2 этаж. Запись по телефону: 8(800)707-26-62.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
челленджТиктокМузей станкаконкурспризысовременное искусство
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский «Прогресс» продавал сигареты рядом со школой
Тульский «Прогресс» продавал сигареты рядом со школой
Онколог расскажет тулячкам о диагностике и лечении рака молочной железы
Онколог расскажет тулячкам о диагностике и лечении рака молочной железы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.