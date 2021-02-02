Музей станка раздаст тулякам ценные призы за поход на выставку

Фото: пресс-служба творческого индустриального кластера "Октава"

После посещения экспозиции нужно будет рассказать о своих впечатлениях в TikTok.

Тульский Музей станка и проектная школа «Каскад. Проект как метод» приглашают всех желающих принять участие в TikTok-челлендже. Для этого нужно до 28 февраля бесплатно посетить выставку «Край нерассказанных историй (18+)».

Затем следует снять видео с рассказом о том, что такое современное искусство и выложить ролик в TikTok с отметкой @kaskad.tula и тегами #японялсовременноеискусство #музейстанка #каскадтула #молодежьтула.

Результаты челленджа будут объявлены в марте в соцсетях Музея и творческого индустриального кластера «Октава». Выиграют авторы, чьи ролики соберут больше просмотров, лайков и комментариев.

Участник, занявший третье место, получит годовую премиум-подписку на музыкальный сервис Spotify, обладателю второго места достанутся smart-часы HUAWEI, а победителя ждут беспроводные наушники Apple AirPods Pro.