Тульский «Прогресс» продавал сигареты рядом со школой

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Специалисты провели административное расследование магазина «Прогресс» на ул. Ползунова. Там были выявлены нарушения антитабачного законодательства – в частности, в торговой точке, расположенной менее, чем в ста метрах от школы, продавались табачные изделия.

В отношении ООО «Прогресс» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.53 КоАП РФ. Организации грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.