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Тульский «Прогресс» продавал сигареты рядом со школой
Фото: 2gis.ru

Тульский «Прогресс» продавал сигареты рядом со школой

В универсам наведались сотрудники Роспотребнадзора.

Специалисты провели административное расследование магазина «Прогресс» на ул. Ползунова. Там были выявлены нарушения антитабачного законодательства – в частности, в торговой точке, расположенной менее, чем в ста метрах от школы, продавались табачные изделия.

В отношении ООО «Прогресс» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.53 КоАП РФ. Организации грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 −1
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нарушение антитабачного законодательстваУправление Роспотребнадзора по Тульской областиадминистративное нарушениепродажа сигарет
Место
Тулаулица Ползунова

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