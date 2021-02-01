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В тульском ТРЦ «Гостиный двор» открылся пункт вакцинации от COVID-19
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В тульском ТРЦ «Гостиный двор» открылся пункт вакцинации от COVID-19

Он расположен на 3 этаже здания и будет работать ежедневно, с 10.00 до 19.00.

В торговом центре «Гостиный двор» с 1 февраля можно сделать прививку от коронавируса. Прививочный кабинет открыт по поручению губернатора Алексея Дюмина. Он находится на третьем этаже здания и работает ежедневно, с 10.00 до 19.00.

В помещении оборудованы кабинет осмотра врача и прививочный кабинет, где обеспечены необходимые условия хранения вакцины. Есть зона отдыха – после введения вакцины пациент в течение получаса будет находиться под наблюдением медиков.   

Вакцинация в «Гостином дворе» проводится без предварительной записи – нужно иметь при себе только паспорт и СНИЛС. Тулякам, сделавшим первую прививку в «Гостином дворе», нужно будет через три недели получить вторую дозу вакцины – об этом им напомнят по телефону. Все данные медики внесут на портал Госуслуг, где после повторной вакцинации можно будет скачать сертификат о прививке. 

Всего в Тульской области работают 46 кабинетов для вакцинации, которые делают 6500 прививок в сутки.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:45 +2
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