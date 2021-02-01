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Жителя Тульской области обвинили в гибели жены через 14 лет после ее смерти: видео
Стоп-кадр из видео

Жителя Тульской области обвинили в гибели жены через 14 лет после ее смерти: видео

Предварительное следствие по делу было возобновили в январе 2021 года.

В октябре 2007 года на лестничной площадке в подъезде одного из домов на ул. Октябрьской в Плавске жильцы обнаружили избитую 21-летнюю соседку. Пострадавшая была без сознания. Женщину госпитализировали в местную больницу, но медики оказались бессильны — через полтора месяца она умерла.
 
В том же году уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ) было принято к производству Плавским МРСО СУ СК при Прокуратуре РФ по Тульской области.
 
В 2008 году предварительное следствие по уголовному делу приостановили, так как не удалось выяснить, кто нанес погибшей повреждения.
 

 
Следователи специально образованного три года назад отделения по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) вместе с отделом криминалистики регионального СУ СК России тщательно изучили материалы дела и смогли установить очевидцев преступления.
 
В январе 2021 года возобновили предварительное следствие по делу допросили очевидцев и свидетелей произошедшего и на основании добытых доказательств установили подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее не судимый мужчина, который в 2007 году был мужем потерпевшей. Мотивом жестокого избиения супруги стала ревность.
 
Сейчас мужчине предъявлено обвинение и он признал свою вину.
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 19:14 +8
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