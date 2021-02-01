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Житель Узловой признан виновным в двойном убийстве

Житель Узловой признан виновным в двойном убийстве

Мужчина пришел в гости к знакомым, поругался с ними и зарезал их. Теперь он отправится в колонию.

В Туле 34-летний житель Узловой признан виновным в убийстве двух человек, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 
 
Судом установлено, что обвиняемый, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, вечером 11 апреля прошлого года пришел в гости к знакомым. Мужчины распивали алкоголь и поссорились, после чего обвиняемый схватил нож и ударил 40-летнего знакомого в живот, а 57-летнему нанес множество ударов в грудную клетку. От полученных повреждений потерпевшие скончались.
 
Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 18 лет и 15 дней лишения свободы, с ограничением свободы на полтора года. 
 
 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 18:15 +3
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