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Ефремовский суд штрафовал по 5 нарушителей масочного режима в день

Ефремовский суд штрафовал по 5 нарушителей масочного режима в день

За январь 88 человек получили взыскания на общую сумму 200 тысяч рублей.

В январе текущего года Ефремовский районный суд рассмотрел 88 административных дел в отношении нарушителей антикоронавирусных ограничений.

В среднем, с учетом новогодних праздников, каждый день взыскания получали по 5 человек. 83 жителя Ефремовского района оштрафованы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, четверо – по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Ещё один правонарушитель ранее привлекался к ответственности за пренебрежительное отношение к рекомендациям Роспотребнадзора и был оштрафован повторно. Общая сумма штрафов – 200 тысяч рублей.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:42 −10
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Место
Тульская областьЕфремовский район

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