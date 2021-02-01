Ефремовский суд штрафовал по 5 нарушителей масочного режима в день
За январь 88 человек получили взыскания на общую сумму 200 тысяч рублей.
В январе текущего года Ефремовский районный суд рассмотрел 88 административных дел в отношении нарушителей антикоронавирусных ограничений.
В среднем, с учетом новогодних праздников, каждый день взыскания получали по 5 человек. 83 жителя Ефремовского района оштрафованы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, четверо – по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.
Ещё один правонарушитель ранее привлекался к ответственности за пренебрежительное отношение к рекомендациям Роспотребнадзора и был оштрафован повторно. Общая сумма штрафов – 200 тысяч рублей.
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