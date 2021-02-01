В феврале общественники рассмотрят обращения туляков

Приём ведётся в дистанционном режиме и по предварительной записи.

Приемная находится по адресу: пр-т Ленина, д. 49, 2 этаж. Записаться можно по электронной почте: opto@tularegion.ru.

с 10.00 до 12.00

Комиссия по социальной политике, трудовым отношениям и демографии

с 10.00 до 12.00

Комиссия по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг, потребительского рынка, агропромышленного комплекса и сельских территорий

с 10.00 до 12.00

Комиссия по ЖКХ, строительству, дорогам и транспорту

с 10.00 до 12.00

Утверждён график приёма граждан членами Общественной палаты Тульской области на февраль. Он выглядит так: