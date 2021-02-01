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В феврале общественники рассмотрят обращения туляков

В феврале общественники рассмотрят обращения туляков

Приём ведётся в дистанционном режиме и по предварительной записи.

Утверждён график приёма граждан членами Общественной палаты Тульской области на февраль. Он выглядит так:

Дата, время

Комиссия

Прием ведёт

3 февраля,

с 10.00 до 12.00

Комиссия по ЖКХ, строительству, дорогам и транспорту

Ярослав Дмитриевич Муравский

10 февраля,

с 10.00 до 12.00

Комиссия по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг, потребительского рынка, агропромышленного комплекса и сельских территорий

Ерухом Илизирович Шальмиев

17 февраля,

с 10.00 до 12.00

Комиссия по социальной политике, трудовым отношениям и демографии

Алексей Сергеевич Комиссаров

 

24 февраля,

с 10.00 до 12.00

Председатель Общественной палаты Тульской области

Галина Григорьевна Фомина

Приемная находится по адресу: пр-т Ленина, д. 49, 2 этаж. Записаться можно по электронной почте: opto@tularegion.ru.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:00 +1
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