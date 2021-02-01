В феврале общественники рассмотрят обращения туляков
Приём ведётся в дистанционном режиме и по предварительной записи.
Утверждён график приёма граждан членами Общественной палаты Тульской области на февраль. Он выглядит так:
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Дата, время
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Комиссия
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Прием ведёт
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3 февраля,
с 10.00 до 12.00
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Комиссия по ЖКХ, строительству, дорогам и транспорту
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Ярослав Дмитриевич Муравский
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10 февраля,
с 10.00 до 12.00
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Комиссия по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг, потребительского рынка, агропромышленного комплекса и сельских территорий
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Ерухом Илизирович Шальмиев
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17 февраля,
с 10.00 до 12.00
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Комиссия по социальной политике, трудовым отношениям и демографии
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Алексей Сергеевич Комиссаров
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24 февраля,
с 10.00 до 12.00
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Председатель Общественной палаты Тульской области
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Галина Григорьевна Фомина
Приемная находится по адресу: пр-т Ленина, д. 49, 2 этаж. Записаться можно по электронной почте: opto@tularegion.ru.