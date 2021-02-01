Судебные приставы принудительно отправили туляка лечиться от туберкулеза
Мужчина скрывался от врачей и сотрудников ведомства, но его удалось найти и госпитализировать.
Сотрудники УФССП России по Тульской области возбудили исполнительное производству на основании решения суда о принудительной госпитализации 39-летнего мужчины.
Заболевший туберкулезом туляк был направлен на лечение, но скрылся от медиков, а по месту проживания не появлялся. В конце концов приставам удалось найти его и отправить в противотуберкулезный диспансер.
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