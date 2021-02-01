новости
новости
Регистрация
Судебные приставы принудительно отправили туляка лечиться от туберкулеза

Судебные приставы принудительно отправили туляка лечиться от туберкулеза

Мужчина скрывался от врачей и сотрудников ведомства, но его удалось найти и госпитализировать.

Сотрудники УФССП России по Тульской области возбудили исполнительное производству на основании решения суда о принудительной госпитализации 39-летнего мужчины.

Заболевший туберкулезом туляк был направлен на лечение, но скрылся от медиков, а по месту проживания не появлялся. В конце концов приставам удалось найти его и отправить в противотуберкулезный диспансер.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 +5
Другие статьи по темам
Событие
судебные приставыУФССП России по Тульской областипринудительное лечениелечение туберкулеза
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие дома Тулы будут обесточены 2 февраля
Какие дома Тулы будут обесточены 2 февраля
Ефремовский суд штрафовал по 5 нарушителей масочного режима в день
Ефремовский суд штрафовал по 5 нарушителей масочного режима в день
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.