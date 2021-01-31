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На несакционированную акцию в Туле пришли около двух десятков человек

На несакционированную акцию в Туле пришли около двух десятков человек

Митинг в поддержку Навального проходил в сквере Памяти жертв политических репрессий.

Как сообщают корреспонденты Myslo с места событий, акция проходила на ул. Федора Смирнова. На митинг пришли около 20 человек. Полиции и дружинников было в разы больше: десятки сотрудников, множество служебных автомобилей и автобусы. 

У всех проверяли документы на входе в сквер, а тех, у кого их не было, задерживали до выяснения личности.

На месте проведения акции был замечен лидер «Яблока» Владимир Дорохов, которого полицейские препроводили в служебный автомобиль.

На момент публикации новости акция завершена, основная часть полицейских покинула место событий, остались лишь несколько силовиков. 

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:50 −8
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