На несакционированную акцию в Туле пришли около двух десятков человек

Как сообщают корреспонденты Myslo с места событий, акция проходила на ул. Федора Смирнова. На митинг пришли около 20 человек. Полиции и дружинников было в разы больше: десятки сотрудников, множество служебных автомобилей и автобусы.

У всех проверяли документы на входе в сквер, а тех, у кого их не было, задерживали до выяснения личности.

На месте проведения акции был замечен лидер «Яблока» Владимир Дорохов, которого полицейские препроводили в служебный автомобиль.

На момент публикации новости акция завершена, основная часть полицейских покинула место событий, остались лишь несколько силовиков.