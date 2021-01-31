Фото участников группы фестиваля. Заглавное фото vk.com/vermeil_collapse
Закосплеили всех! Аниме-фест Yuki no Odori в Туле в фотографиях участников
30 января в тульском в Городском концертном зале прошел традиционный аниме-фестиваль. Собрали отзывы участников.
Фестиваль был 10-м по счету. Yuki no Odori это всегда ярко и необычно, сюда приезжают со всей страны любители аниме, косплея, k-popа и других направлений восточной культуры.
Мероприятие проводится в Туле с 2010 года. В этот раз из-за пандемии количество участников сократили и основной упор сделали на шоу. Одиночные дефиле, танцевальные и музыкальные номера, короткие представления. Фест идет один день, а готовятся к нему участники многие месяцы.
Со вчерашнего дня в группе фестиваля участники оставляют восторженные отклики.
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