Закосплеили всех! Аниме-фест Yuki no Odori в Туле в фотографиях участников

Фото участников группы фестиваля. Заглавное фото vk.com/vermeil_collapse

Фестиваль был 10-м по счету. Yuki no Odori это всегда ярко и необычно, сюда приезжают со всей страны любители аниме, косплея, k-popа и других направлений восточной культуры.

Мероприятие проводится в Туле с 2010 года. В этот раз из-за пандемии количество участников сократили и основной упор сделали на шоу. Одиночные дефиле, танцевальные и музыкальные номера, короткие представления. Фест идет один день, а готовятся к нему участники многие месяцы.

Со вчерашнего дня в группе фестиваля участники оставляют восторженные отклики.