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Закосплеили всех! Аниме-фест Yuki no Odori в Туле в фотографиях участников
Фото участников группы фестиваля. Заглавное фото vk.com/vermeil_collapse

Закосплеили всех! Аниме-фест Yuki no Odori в Туле в фотографиях участников

30 января в тульском в Городском концертном зале прошел традиционный аниме-фестиваль. Собрали отзывы участников.

Фестиваль был 10-м по счету. Yuki no Odori это всегда ярко и необычно, сюда приезжают со всей страны любители аниме, косплея, k-popа и других направлений восточной культуры. 

Мероприятие проводится в Туле с 2010 года. В этот раз из-за пандемии количество участников сократили и основной упор сделали на шоу. Одиночные дефиле, танцевальные и музыкальные номера, короткие представления. Фест идет один день, а готовятся к нему участники многие месяцы. 

Со вчерашнего дня в группе фестиваля участники оставляют восторженные отклики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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Аниме-фест Yuki no Odori в Туле в фотографиях участников , Фото: 1
Аниме-фест Yuki no Odori в Туле в фотографиях участников , Фото: 2
Аниме-фест Yuki no Odori в Туле в фотографиях участников , Фото: 3
Аниме-фест Yuki no Odori в Туле в фотографиях участников , Фото: 4
Аниме-фест Yuki no Odori в Туле в фотографиях участников , Фото: 5
Аниме-фест Yuki no Odori в Туле в фотографиях участников , Фото: 6
Аниме-фест Yuki no Odori в Туле в фотографиях участников , Фото: 7
Аниме-фест Yuki no Odori в Туле в фотографиях участников , Фото: 8
Аниме-фест Yuki no Odori в Туле в фотографиях участников , Фото: 9
Аниме-фест Yuki no Odori в Туле в фотографиях участников , Фото: 10
Аниме-фест Yuki no Odori в Туле в фотографиях участников , Фото: 11
Аниме-фест Yuki no Odori в Туле в фотографиях участников , Фото: 12
Аниме-фест Yuki no Odori в Туле в фотографиях участников , Фото: 13
Аниме-фест Yuki no Odori в Туле в фотографиях участников , Фото: 14
Аниме-фест Yuki no Odori в Туле в фотографиях участников , Фото: 15
Аниме-фест Yuki no Odori в Туле в фотографиях участников , Фото: 16
Аниме-фест Yuki no Odori в Туле в фотографиях участников , Фото: 17
Аниме-фест Yuki no Odori в Туле в фотографиях участников , Фото: 18
Аниме-фест Yuki no Odori в Туле в фотографиях участников , Фото: 19
Аниме-фест Yuki no Odori в Туле в фотографиях участников , Фото: 20
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:36 +2
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