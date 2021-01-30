За сутки туляки набрали кредитов для мошенников более, чем на 3 млн рублей

В детстве всем говорили: не разговаривать с незнакомыми людьми на улице. А теперь надо еще добавлять и про телефон.

На территории региона продолжают совершаться преступления, в которых с банковских карт граждан похищаются денежные средства. Часто неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

За минувшие сутки у восьми граждан злоумышленниками были похищены более 3 миллионов 270 тысяч рублей.

В последнее время мошенники всё чаще стали использовать метод убеждения потенциальной жертвы о необходимости оформления кредитного договора.

Преступник звонит гражданину и представляется сотрудником одного из крупных банков и под предлогом предотвращения несанкционированного оформления на его имя кредитного договора убеждает посредством услуги «мобильного банка» оформить кредит на крупную сумму. После этого мошенник сообщает о необходимости перевода денежных средств на так называемые «защищенные счета» с целью последующего погашения кредита. Далее потерпевший обналичивает со своей банковской карты оформленные деньги и переводит на указанные счета или номера сотовых телефонов через терминалы банкоматов.

За прошедшие сутки два жителя региона стали жертвами подобной схемы мошенничества. 29-летняя тулячка оформила кредит на 600 тысяч рублей и перевела их на номера сотовых телефонов. А 40-летний житель Белёва оформил кредит на 1 миллион 844 тысячи рублей, после чего частями переводил деньги через терминалы различных банков на 19 неизвестных ему номеров телефона.

По всем вышеуказанным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляете предоплату за товар приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!