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В Туле 31 января пройдет праздник «Шиворот-навыворот, или Все наоборот»
Фото из архива Myslo.ru.

В Туле 31 января пройдет праздник «Шиворот-навыворот, или Все наоборот»

В последний день января туляков приглашают на уличный спектакль, фотосессии и мастер-классы. Место проведения – у Главпочтамта.

31 января в Туле состоится праздник, подготовленный учреждениями культуры города. 

С 12.00. до 14.00 на проспекте Ленина, от площади Главпочтамта до улицы Советской, гостей праздника ждут уличный спектакль – шоу «Mamma Mia», флешмобы и веселые интерактивы, фотосессии «Шиворот-навыворот, или Все наоборот», мастер-классы по рисованию горячим шоколадом и по приготовлению горячего шоколада.

С 13.00 до 14.00 пройдет интерактивный спектакль театра-студии ростовых кукол «Всё дело в шляпе», флешмобы, фотосессии с ростовыми куклами.

Делайте селфи, получайте призы и хорошее настроение! 

В программе принимают участие творческие коллективы муниципальных автономных учреждений культуры «Театрально-концертный центр» (театр «Эрмитаж», музыкальный духовой коллектив, шоу барабанщиков) и «Культурно-досуговая система» (театр-студия ростовых кукол).

 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:25 0
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