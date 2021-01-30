В Туле, Донском и двух районах области отремонтируют сети водоснабжения
На эти цели из бюджета будет направлено 210,9 млн рублей.
Правительство Тульской области утвердило изменения в распределение объемов субсидий бюджетам муниципальных районов из регионального бюджета на строительство и модернизацию объектов питьевого водоснабжения на 2021 год.
Согласно опубликованному постановлению финансовую помощь на модернизацию сетей водоснабжения получат четыре муниципальных образования: Тула (53,5 млн рублей), Донской (54,8 млн рублей), Веневский район (65,3 млн рублей) и Кимовский (37,1 млн рублей).
В общей сложности Тульская область потратит на повышение качества водоснабжения более 210,9 млн рублей.
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