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В Туле, Донском и двух районах области отремонтируют сети водоснабжения

В Туле, Донском и двух районах области отремонтируют сети водоснабжения

На эти цели из бюджета будет направлено 210,9 млн рублей.

Правительство Тульской области утвердило изменения в распределение объемов субсидий бюджетам муниципальных районов из регионального бюджета на строительство и модернизацию объектов питьевого водоснабжения на 2021 год.

Согласно опубликованному постановлению финансовую помощь на модернизацию сетей водоснабжения получат четыре муниципальных образования: Тула (53,5 млн рублей), Донской (54,8 млн рублей), Веневский район (65,3 млн рублей) и Кимовский (37,1 млн рублей).

В общей сложности Тульская область потратит на повышение качества водоснабжения более 210,9 млн рублей.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:08 +2
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