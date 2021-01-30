новости
новости
Регистрация
Туляк во дворе дома порезал колеса и исцарапал ножом машину

Туляк во дворе дома порезал колеса и исцарапал ножом машину

Росгвардейцы задержали злоумышленника.

В Туле сотрудникам вневедомственной охраны поступила информация о молодом человеке с ножом, который повредил припаркованный автомобиль на улице Максима Горького. 

К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратились очевидцы и пояснили, что, находясь в своем автомобиле, они стали свидетелями того, как неизвестный гражданин с ножом порезал им колеса, повредил лакокрасочное покрытие и скрылся в подъезде.

Росгвардейцы увидели, как из подъезда вышел мужчина, подходивший под описание. Подозреваемого задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу. 

Задержанным оказался 36-летний ранее судимый местный житель, которого передали для дальнейшего разбирательства правоохранителям. По данному факту проводится проверка.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:27 +2
Другие статьи по темам
Событие
порезал колесапоцарапал авто
Место
Тула
Прочее
Управление Росгвардии по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле 31 января пройдет праздник «Шиворот-навыворот, или Все наоборот»
В Туле 31 января пройдет праздник «Шиворот-навыворот, или Все наоборот»
В Плеханово житель табора перекрыл дорогу, чтобы покрутить «жука» на чужом «Мерседесе»
В Плеханово житель табора перекрыл дорогу, чтобы покрутить «жука» на чужом «Мерседесе»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.