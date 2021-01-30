Туляк во дворе дома порезал колеса и исцарапал ножом машину
Росгвардейцы задержали злоумышленника.
В Туле сотрудникам вневедомственной охраны поступила информация о молодом человеке с ножом, который повредил припаркованный автомобиль на улице Максима Горького.
К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратились очевидцы и пояснили, что, находясь в своем автомобиле, они стали свидетелями того, как неизвестный гражданин с ножом порезал им колеса, повредил лакокрасочное покрытие и скрылся в подъезде.
Росгвардейцы увидели, как из подъезда вышел мужчина, подходивший под описание. Подозреваемого задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу.
Задержанным оказался 36-летний ранее судимый местный житель, которого передали для дальнейшего разбирательства правоохранителям. По данному факту проводится проверка.
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