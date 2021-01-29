В Туле изменены сроки приема заявлений на зачисление детей в первые классы

Новые сроки приема утверждены приказом Министерства просвещения России. Кампания, как обычно, пройдет в два этапа. С 1 апреля начнется прием заявлений от родителей, проживающих с детьми на территории, закрепленной за школой, а также от родителей детей, посещающих детские сады, относящиеся к центрам образования, и дошкольные группы.

Также одними из первых смогут записаться в школу ребята, братья или сестры которых уже учатся в ней. Этот этап завершится 30 июня. На втором этапе будут записывать всех желающих – он начнется 6 июля и продлится до заполнения всех свободных мест, но не позже 5 сентября.

Подробную инструкцию для родителей можно найти на региональном портале госуслуг, в разделе «Популярные сервисы» – «Запись в школу».