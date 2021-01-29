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Потоп в тульской школе №10: администрация города потребует компенсацию с подрядчика

Потоп в тульской школе №10: администрация города потребует компенсацию с подрядчика

Из-за некачественного ремонта дети теперь вынуждены учиться в условиях, не отвечающих требованиям санитарно-гигиенических норм.

О потопе в школе на ул. Литейной, 25 в Туле Myslo сообщила читательница Елена Шорохова в блоге «Народный журналист»:

«Критическая ситуация сложилась в Центре образования № 12 (бывшая 10 школа), расположенного по адресу Литейная 25. Из-за активного таяния снега серьезно подтопило кабинеты, в результате чего был нарушен учебный процесс. На полу лужи, с потолка отваливается штукатурка. На стенах в классе появилась плесень. Дети вынуждены учиться в условиях, не отвечающих требованиям санитарно-гигиенических норм. В мае 2019 года «Слобода» писала уже об этой проблеме, но до сих пор она не была решена. Родители, чьи дети учатся в этой школе, очень надеются, что правительство Тульской области обратит внимание на сложившуюся ситуацию и примет конкретные меры для устранения этой проблемы, а не будет заниматься отписками», — написала Елена и приложила фото, наглядно рассказывающие о ситуации в учебном заведении.

В пресс-службе администрации Тулы пояснили, что крыша школы была отремонтирована в 2018 году. Однако с июня 2019 года при сильных осадках периодически случалось пролитие помещений.

«Неоднократно в ЦО № 12 осуществлялся комиссионный выезд сотрудников управления капитального строительства города Тулы, управления образования администрации города Тулы. Комиссия вынесла заключение о необходимости устранения выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств подрядной организации, выполнившей ремонт, в установленные комиссией сроки. Руководителем центра образования были направлены официальные претензии в адрес подрядчика», — пояснил собеседник издания.
 

Руководитель подрядной организации обязался в рамках гарантийных обязательств произвести повторный ремонт и устранить последствия пролития во внутренних помещениях.

Однако подрядчик схалтурил и во второй раз: работы провел не в полном объеме и ненадлежащим образом, что привело к очередным протечкам.

Работы по ремонту кровли структурного подразделения планируется провести в 2021 году с последующим взысканием затраченных средств с недобросовестной подрядной организации в установленном порядке.
 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:50 +3
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