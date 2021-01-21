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В Богородицке приставы за долги арестовали снегоуборочную машину администрации
Фото из архива Myslo.

В Богородицке приставы за долги арестовали снегоуборочную машину администрации

Как же в районе чистят снег?

В распоряжении Myslo оказалась информация о том, что судебные приставы описали принадлежащую администрации МО дорожную технику.

Администрация муниципального образования Богородицкий район, оказывается, – должник-миллионник. Судя по информации из базы данных исполнительных производств, у района множество долгов — десятки позиций. В основном это долги перед ресурсоснабжающими организациями – за газ, электроэнергию.

После решений арбитражных судов взысканием долгов занимаются приставы. Поскольку добровольно администрация долги не гасит, приставам пришлось применять меры принудительного характера — обратить взыскание на имущество администрации.

В частности, местные приставы арестовали снегоуборочную машину, находящуюся на балансе районной администрации, в счет 30-миллионного долга за электроэнергию.

На машину был наложен арест без права пользования.

По закону арестованную технику должны продать на торгах, а вырученные деньги передать кредиторам. Однако с богородицкой дорожной техникой этого пока не случилось.

Myslo обратился за комментарием в региональное УФССП. Как рассказали в ведомстве, в рамках исполнительного производства должник может заявить ходатайства и сделать заявления. Глава администрации МО Богородицкий район Вадим Игонин так и поступил: обратился к приставам с просьбой изменить условия ареста техники. И ввиду того, что техника действительно нужна району, приставы пошли навстречу. Сейчас арестованный автомобиль чистит богородицкие дороги.

О том, будет ли впоследствии техника реализована на торгах в счет погашения долга администрации перед ресурсниками, пока не сообщается. Но таков порядок. И что будет делать администрация района, когда технику продадут с молотка?

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:18 +2
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Место
Тульская область

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