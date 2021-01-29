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В Туле открылась школа женского здоровья

В Туле открылась школа женского здоровья

Тулячек ждут бесплатные консультации медиков и уроки ЗОЖ.

В Туле открыли школу женского здоровья. Занятия будут проходить в онлайн-формате. Врачи и специалисты разного профиля дадут советы и рекомендации тулячкам о правильном питании и здоровом образе жизни, расскажут о регулярности прохождения диспансеризации и обследований, о профилактике, предупреждении и выявлении онкологических проблем, о подготовке к беременности, профилактике ВИЧ-инфекции и др.

К проекту уже присоединились более 500 человек. В 2021 году для них проведут тематические мастер-классы, онлайн и офлайн-мероприятия со специалистами по женскому здоровью, конкурсы и викторины.

Присоединиться к школе женского здоровья можно в группе ВКонтакте.

Организаторы проекта — Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» в Тульской области и межрегиональная женская организация «Проект Кешер».

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:30 +1
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