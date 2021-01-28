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Юный туляк попросил у Деда Мороза инсулиновую помпу для брата
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Юный туляк попросил у Деда Мороза инсулиновую помпу для брата

Мечта мальчика была исполнена участниками благотворительной акции.

В декабре в Туле стартовала акция «Я – Дед Мороз». Каждый мог оставить на ёлке в одном из торговых центров заветное желание, а любой желающий мог стать для автора письма новогодним волшебником и исполнить его мечту.

Одно из писем написал юный Егор Капитанов – он попросил подарить его старшему брату Сергею инсулиновую помпу. Это электронное устройство размером с мобильный телефон, которое человек, страдающий сахарным диабетом, может носить на поясе или в кармане. Устройство позволяет вводить точные дозы быстродействующего инсулина через тонкую трубочку и иглу, находящуюся под кожей человека.

Семья Капитановых не смогла приобрести этот дорогой прибор самостоятельно – новогодним волшебником для туляков стал один из тульских предпринимателей.

Инсулиновая помпа позволит Сергею продолжать обучение в ВУЗе комфортно и вести активный образ жизни. Семья Капитановых выразилa огромную признательность участникам акции.

Кстати, она продлится до 28 февраля. Хотите исполнить чьё-то желание? Подробности можно узнать здесь.

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