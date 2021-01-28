Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле ловили пешеходов-нарушителей
Инспекторы ДПС составили пять протоколов.
В Туле прошел рейд ГИБДД «Внимание, пешеход!». Инспекторы ловили пеших участников дорожного движения, которые нарушали ПДД.
За время проведения рейда сотрудники ГИБДД составили пять административных материалов на пешеходов-нарушителей по ст. 12.29 КоАП РФ.
– Вечером инспекторы ДПС продолжили профилактическое мероприятие с раздачей световозвращающей продукции, чтобы в темное время суток пешеходы стали ярче и заметнее для водителей, — сообщает региональная Госавтоинспекция.
Другие статьи по темам
Место