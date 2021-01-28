В Туле ловили пешеходов-нарушителей

Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле прошел рейд ГИБДД «Внимание, пешеход!». Инспекторы ловили пеших участников дорожного движения, которые нарушали ПДД.

За время проведения рейда сотрудники ГИБДД составили пять административных материалов на пешеходов-нарушителей по ст. 12.29 КоАП РФ.

– Вечером инспекторы ДПС продолжили профилактическое мероприятие с раздачей световозвращающей продукции, чтобы в темное время суток пешеходы стали ярче и заметнее для водителей, — сообщает региональная Госавтоинспекция.