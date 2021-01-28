новости
новости
Регистрация
Накажи автохама: привёз ребёнка в сад – перекрыл проход целому подъезду

Накажи автохама: привёз ребёнка в сад – перекрыл проход целому подъезду

Жители многоэтажки на ул. Ложевой возмущены хамским поведением родителей воспитанников местного детского сада.

Мы продолжаем публиковать фото и видео, присланные вами в нашу рубрику «Накажи автохама». На очереди – настоящий крик души жителей дома № 130 по ул. Ложевой.

По словам автора, фотографии сделаны в четверг, 28 января, около 16.00. Весь тротуар вдоль подъезда № 8 плотно заставлен машинами. Выйти из подъезда затруднительно, а попасть во двор с детской коляской – вообще невозможно.

По словам жителей девятиэтажки, подобную картину они наблюдают дважды в день – рано утром и ближе к вечеру. Родители воспитанников расположенного неподалёку детского сада, привозя и забирая своих чад, бросают машины, как попало, абсолютно не думая о комфорте жильцов.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Сюжет: Автохам71
Накажи автохама: не успел отреагировать на красный за 4 секунды?
Дежурная часть
Накажи автохама: не успел отреагировать на красный за 4 секунды?
24 января, в 19:33, 86 4202 10
«Накажи автохама»: «кирпич» движению не помеха
Жизнь Тулы и области
«Накажи автохама»: «кирпич» движению не помеха
22 января, в 09:41, 55 2737 6
«Накажи автохама»: ему было нужнее всех, поэтому решил объехать по встречке
Дежурная часть
«Накажи автохама»: ему было нужнее всех, поэтому решил объехать по встречке
19 января, в 13:45, 69 7888 12
Почему автохамы - только водители? Туляк устроил облаву на пешеходов-нарушителей
Жизнь Тулы и области
Почему автохамы - только водители? Туляк устроил облаву на пешеходов-нарушителей
16 января, в 18:18, 171 7694 20
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 19:37 +3
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохамапарковка во дворенарушение правил парковки
Место
Тулаулица Ложевая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Начальник тульского УФСИН ответит на вопросы родственников осужденных
Начальник тульского УФСИН ответит на вопросы родственников осужденных
Юный туляк попросил у Деда Мороза инсулиновую помпу для брата
Юный туляк попросил у Деда Мороза инсулиновую помпу для брата
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.