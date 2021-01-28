Накажи автохама: привёз ребёнка в сад – перекрыл проход целому подъезду

Мы продолжаем публиковать фото и видео, присланные вами в нашу рубрику «Накажи автохама». На очереди – настоящий крик души жителей дома № 130 по ул. Ложевой.

По словам автора, фотографии сделаны в четверг, 28 января, около 16.00. Весь тротуар вдоль подъезда № 8 плотно заставлен машинами. Выйти из подъезда затруднительно, а попасть во двор с детской коляской – вообще невозможно.

По словам жителей девятиэтажки, подобную картину они наблюдают дважды в день – рано утром и ближе к вечеру. Родители воспитанников расположенного неподалёку детского сада, привозя и забирая своих чад, бросают машины, как попало, абсолютно не думая о комфорте жильцов.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!