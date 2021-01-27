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Главой администрации Белевского района избрана Наталья Егорова

Её кандидатуру поддержали местные депутаты. В прошлом году Егорова также пыталась занять этот пост.

В Белеве представители муниципального собрания депутатов на очередном заседании утвердили кандидатуру Натальи Егоровой на пост главы администрации района. Ранее Наталья Егорова занимала должность первого заместителя главы администрации. В прошлом году она тоже пыталась занять руководящую должность, но не явилась на заседание конкурсной комиссии.