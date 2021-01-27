Эксперты Росмолодежи расскажут тулякам о грантах и социальных проектах

Онлайн-лекции состоятся в рамках прямой трансляции «ВКонтакте», подключиться к ним смогут все желающие.

28 января в рамках программы акселератора социальных проектов «Проектор» состоится рабочая сессия с онлайн-лекциями от ведущих экспертов Росмолодежи, посвященными разработке и реализации социальных проектов.

Принять участие в лекциях может любой желающий, достаточно присоединиться к онлайн-трансляции, которая пройдет в официальной группе «Проектора» «ВКонтакте». Лекции для участников трансляции прочитают: