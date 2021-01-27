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Эксперты Росмолодежи расскажут тулякам о грантах и социальных проектах

Эксперты Росмолодежи расскажут тулякам о грантах и социальных проектах

Онлайн-лекции состоятся в рамках прямой трансляции «ВКонтакте», подключиться к ним смогут все желающие.

28 января в рамках программы акселератора социальных проектов «Проектор» состоится рабочая сессия с онлайн-лекциями от ведущих экспертов Росмолодежи, посвященными разработке и реализации социальных проектов.

Принять участие в лекциях может любой желающий, достаточно присоединиться к онлайн-трансляции, которая пройдет в официальной группе «Проектора» «ВКонтакте». Лекции для участников трансляции прочитают:

  • начальник методического отдела ФГБУ «Ресурсный Молодежный центр» Александр Почкин,
  • ведущий специалист отдела по работе с физическими лицами в рамках реализации ВКМП ФГБУ «РеМЦ» Наталья Золотарева,
  • ответственный секретарь Московского совета проректоров Светлана Астахова,
  • проректор по учебной работе ЧОУ ВО «Европейский институт ЮСТО» Евгений Бирюков,
  • президент АНО «Корпорация социально-экономического развития «РОСТ» Наталья Панкова.
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