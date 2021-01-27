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Тулячек приглашают в областной онкодиспансер на день открытых дверей

Тулячек приглашают в областной онкодиспансер на день открытых дверей

Необходима предварительная запись.

30 января с 8.30 до 14.30 в поликлинике Тульского областного онкодиспансера пройдет день открытых дверей, посвященный женскому здоровью.
 
Тулячки смогут получить консультацию врача-онкогинеколога, сдать мазок на атипические клетки, женщины старше 40 лет — сделать маммографию.
 
Прием по предварительной записи по телефону 8 (4872) 33-81-41.
На прием необходимо взять паспорт, полис, СНИЛС.
 
Адрес: Тула, ул. Плеханова, 201-а.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:57 +2
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