Под Тулой «бесправный» водитель Volkswagen устроил ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

26 января в 17.30 под Тулой недалеко от деревни Коптево 42-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta при выезде с прилегающей территории на главную дорогу врезался в Mercedes.

Как сообщили в региональной Госавтоинспеции, у водителя Volkswagen нет права управления транспортным средством. К тому же, мужчина отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Сотрудники ГИБДД составили на него соответствующий протокол.

В аварии пострадал только сам предполагаемый виновник аварии. Ему оказали медицинскую помощь на месте.