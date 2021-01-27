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Под Тулой «бесправный» водитель Volkswagen устроил ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

Под Тулой «бесправный» водитель Volkswagen устроил ДТП

Мужчина отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

26 января в 17.30 под Тулой недалеко от деревни Коптево 42-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta при выезде с прилегающей территории на главную дорогу врезался в Mercedes.
 
Как сообщили в региональной Госавтоинспеции, у водителя Volkswagen нет права управления транспортным средством. К тому же, мужчина отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Сотрудники ГИБДД составили на него соответствующий протокол.
 
В аварии пострадал только сам предполагаемый виновник аварии. Ему оказали медицинскую помощь на месте.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:13 +1
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