Тульская область – на 15-м месте в России по раскрываемости тяжких преступлений

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Такие данные были озвучены на коллегии регионального УМВД.

В УМВД России по Тульской области подвели итоги работы за прошлый год. Не допущено роста числа совершенных убийств. Уменьшилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. По сравнению с 2019 годом на четверть меньше зарегистрировано преступлений с участием несовершеннолетних.

По раскрываемости наиболее тяжких преступлений Тульская область по итогам года заняла 3-е место в ЦФО и 15-е – по стране. На 25% выросла раскрываемость преступлений прошлых лет, вдвое увеличилась раскрываемость тяжких и особо тяжких «глухарей».

Раскрыто 149 преступлений, совершенных в составе организованных групп, – это на 63,7% больше, чем в 2019 году. Пресечена деятельность трех ОПГ, специализировавшихся на продаже наркотиков. Выявлено более 1000 преступлений, связанных с наркотиками.

Выявлено 94 000 правонарушений, пресечено 9500 фактов мелкого хулиганства, 30 000 правонарушений, связанных с распитием спиртного и курением в общественных местах.