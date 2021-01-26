В Туле 27 января по ряду адресов отключат холодную воду

Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ.

«Тулагорводоканал» сообщает, что 27 января с 10.00 до окончания ремонтно-восстановительных работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Болдина, 29, 33, 35,

ул. Партизанская,

ул. Молодёжная,

ул. Весенняя,

ул. Ракетная,

Московское шоссе,

1-7-й Солнечные проезды,

микрорайон Солнечный,

ул. Большая, 4,

ул. Молодёжная, 16-а,

с. Алёшня: ул. Парковая,

ул. Лесная,

ул. Молодёжная,

ул. Совхозная,

ул. Победы,

ул. Полевая,

ул. Северная.

После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.