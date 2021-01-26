В Туле 27 января по ряду адресов отключат холодную воду
Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ.
«Тулагорводоканал» сообщает, что 27 января с 10.00 до окончания ремонтно-восстановительных работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Болдина, 29, 33, 35,
- ул. Партизанская,
- ул. Молодёжная,
- ул. Весенняя,
- ул. Ракетная,
- Московское шоссе,
- 1-7-й Солнечные проезды,
- микрорайон Солнечный,
- ул. Большая, 4,
- ул. Молодёжная, 16-а,
- с. Алёшня: ул. Парковая,
- ул. Лесная,
- ул. Молодёжная,
- ул. Совхозная,
- ул. Победы,
- ул. Полевая,
- ул. Северная.
После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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