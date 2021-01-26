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В Туле 27 января по ряду адресов отключат холодную воду

В Туле 27 января по ряду адресов отключат холодную воду

Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ.

«Тулагорводоканал» сообщает, что 27 января с 10.00 до окончания ремонтно-восстановительных работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Болдина, 29, 33, 35,
  • ул. Партизанская,
  • ул. Молодёжная,
  • ул. Весенняя,
  • ул. Ракетная,
  • Московское шоссе,
  • 1-7-й Солнечные проезды,
  • микрорайон Солнечный,
  • ул. Большая, 4,
  • ул. Молодёжная, 16-а,
  • с. Алёшня: ул. Парковая,
  • ул. Лесная,
  • ул. Молодёжная,
  • ул. Совхозная,
  • ул. Победы,
  • ул. Полевая,
  • ул. Северная.

После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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