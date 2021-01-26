В этом году на праздниках Тула приняла в 1,5 раза больше столичных гостей

Число путешествий, которые совершили туляки по России, выросло на 10%, а за границу – сократилось в четыре раза. В свою очередь Тульскую область посетили туристы из 58 регионов, больше всего гостей отмечено из столицы, Калуги и Орла.

Тульские клиенты Tele2 активно путешествовали в праздничные дни. Популярным внутренним направлением стала Москва: зимой сюда едут на рождественские ярмарки, прогулки по Поклонной горе и Тверской улице, а также на праздничные шоу и мюзиклы. На втором месте Новогодняя столица страны – 2021 – Калуга, также в регионе популярен горнолыжный комплекс Квань. Замыкает тройку Орловский регион, известный усадьбой Спасское-Лутовиново – родиной Ивана Тургенева, множеством музеев и заповедников.

Как и в прошлом году, абоненты чаще ездили по России, чем за рубеж. Однако сейчас объем внутреннего туристического потока превысил внешний примерно в 10 раз. В топ-5 направлений вошли: Турция, Украина, Белоруссия, Грузия и Узбекистан. Несмотря на снижение числа выездов за рубеж, в список направлений попали редкие маршруты. К примеру, в Замбию и Эфиопию.

Гостей из 58 регионов в праздники приняла Тульская область. Пассажиропоток из столицы увеличился в 1,5 раза, тогда как количество туристов из остальных субъектов страны осталось на уровне прошлого года.

Всего в поездках по России клиентам Tele2 понадобилось вдвое больше мобильного интернета, чем годом ранее. Любопытный факт: мужчины путешествовали чаще женщин – 52% против 48%. Для объективности оценки в анализе учитывались только те абоненты, которые провели в гостевом регионе или другой стране более двух дней.