Туляки налепили креативных снеговиков: фото

Минувшие выходные были практически идеальными для лепки снеговиков! И они заполнили ленты соцсетей. Вот что мы нашли в инстаграме туляков.

Парковое привидение в «Платоне». Автор фото @lamafanana.

Митинг во дворе. Автор фото @thepixelcool.

Да тут жить можно! Автор фото @helenviktorova

Милый тульский снеговик! Автор фото @oksananikolashina

Лыжник ехал-ехал и врезался в дерево! Автор фото (и снеговика!) София Самойлова @sof._.el

«Лепи, лепится снег если, снеговика прекрасного!» Автор снеговика @stepin_danil и компания.

Какой милый! Зима, не уходи! Автор фото @julia_ivanovna83.



Образцово-показательный! Автор фото @alefoki

Лепили снеговиков на выходных? Пришлите фото в комментариях! Для лучшего и приз найдется.)))