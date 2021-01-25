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Туляки налепили креативных снеговиков: фото

Туляки налепили креативных снеговиков: фото

Подборка замечательных снеговичков из инстаграма.

Минувшие выходные были практически идеальными для лепки снеговиков! И они заполнили ленты соцсетей. Вот что мы нашли в инстаграме туляков.

Парковое привидение в «Платоне». Автор фото @lamafanana.

 

Митинг во дворе. Автор фото @thepixelcool.

 

Да тут жить можно! Автор фото @helenviktorova

 

Милый тульский снеговик! Автор фото @oksananikolashina

 

Лыжник ехал-ехал и врезался в дерево! Автор фото (и снеговика!) София Самойлова @sof._.el

 

«Лепи, лепится снег если, снеговика прекрасного!» Автор снеговика @stepin_danil и компания.

 

Какой милый! Зима, не уходи! Автор фото @julia_ivanovna83.

 


Образцово-показательный! Автор фото @alefoki

 

 

Лепили снеговиков на выходных? Пришлите фото в комментариях! Для лучшего и приз найдется.)))

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Туляки слепили креативных снеговиков: фото, Фото: 8
Туляки слепили креативных снеговиков: фото, Фото: 9
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:48 +14
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