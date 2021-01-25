Туляки налепили креативных снеговиков: фото
Подборка замечательных снеговичков из инстаграма.
Минувшие выходные были практически идеальными для лепки снеговиков! И они заполнили ленты соцсетей. Вот что мы нашли в инстаграме туляков.
Парковое привидение в «Платоне». Автор фото @lamafanana.
Митинг во дворе. Автор фото @thepixelcool.
Да тут жить можно! Автор фото @helenviktorova
Милый тульский снеговик! Автор фото @oksananikolashina
Лыжник ехал-ехал и врезался в дерево! Автор фото (и снеговика!) София Самойлова @sof._.el
«Лепи, лепится снег если, снеговика прекрасного!» Автор снеговика @stepin_danil и компания.
Какой милый! Зима, не уходи! Автор фото @julia_ivanovna83.
Образцово-показательный! Автор фото @alefoki
Лепили снеговиков на выходных? Пришлите фото в комментариях! Для лучшего и приз найдется.)))