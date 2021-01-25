Туляки могут обратиться в Кадастровую палату, не выходя из дома

Специалисты ведомства сами приедут к заявителю и примут у него документы.

В среду, 27 января, Кадастровая палата Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей.

Она будет посвящена процедуре выездного приема заявлений на осуществление государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав. Туляки смогут обратиться в ведомство, не выходя из дома – документы заберёт и привезёт курьер.

На эти и другие вопросы с 10.00 до 12.00 ответит начальник межрайонного отдела Светлана Никанорова по телефону: 8(4872)77-33-17 (добавочный – 2313).