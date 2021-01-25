Жительница Ефремова утопила своего новорожденного сына в ведре с помоями

В Ефремове вынесен приговор местной жительнице, убившей своего ребёнка сразу после родов. О своей беременности женщина узнала в январе прошлого года – не имея постоянной работы и законного супруга, она побоялась сообщить об этом родственникам. На медицинский учёт по беременности и родам она тоже не встала.

Утром 25 сентября в сенях своего дома она родила доношенного и жизнеспособного мальчика, однако не обратилась в больницу и убежала из дома, оставив ребёнка в ведре с помоями.

Новорожденный скончался от асфиксии, вызванной закупориванием дыхательных путей инородными массами и жидкостью, находящейся в ведре. Суд приговорил убийцу к 2,5 годам колонии поселения.