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Тульских школьников приглашают на «Большую перемену»

Тульских школьников приглашают на «Большую перемену»

«Большая перемена» — конкурс для тех, кто готов меняться и менять мир вокруг.

Самый масштабный конкурс среди школьников, невероятные испытания, «вкусные» призы для победителей и возможность изменить свою жизнь – всё это о всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена».

«Большая перемена» — конкурс для тех, кто готов меняться и менять мир вокруг. Здесь рулят не оценки, а способность нестандартно мыслить.
Это не просто конкурс, это море незабываемых эмоций, новые друзья и полная перезагрузка сознания!

Здесь можно:

  • раскрыть свой потенциал;
  • изменить себя и свою жизнь;
  • получить массу позитивных эмоций;
  • найти новых друзей;
  • а в случае победы получить 1 миллион рублей на дальнейшее образование!

Организаторы сделали всё возможное, чтобы у старшеклассников были все условия для развития их способностей.

Школа — это ключевая площадка, где дети проводят большую часть жизни. Здесь они создают свои первые проекты, приобретают друзей и соратников. В процессе конкурса ученики объединят свои усилия друг с другом и с учителями для реализации совместных проектов.

Ключевая цель всероссийского конкурса «Большая перемена» — дать возможность школьникам раскрыть свои уникальные способности.

Главный критерий отбора победителей — не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьникам в современном мире, в том числе умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

В рамках конкурса учащиеся со всей России смогут пройти профессиональные тестирования на эрудицию, профориентацию, интеллект, получить доступ к образовательным программам и рекомендации ведущих экспертов — представителей научной, финансовой, образовательной сфер, искусства и спорта.

Сейчас в каждом регионе нашей страны работают региональные команды соавторов и участников конкурса. И Тульская область не исключение.

Ребята начали свою работу в декабре прошлого года. Сейчас в школах активно проводятся открытые уроки «Большой перемены», которые помогут каждому проникнуться атмосферой конкурса, пережить те же эмоции, что и сами участники.

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией основная работа ведется в социальных сетях. Но, как говорят сами участники, они не планируют останавливаться. Их девиз «Дальше — больше!».

Если вы активный, позитивный, полны энергии и энтузиазма, готовы работать на благо Тульской области, то вас ждут в региональной команде конкурса «Большая перемена».

Участники первого сезона конкурса готовы раскрыть вам все его тайны и помочь одержать победу в следующих сезонах.

Всероссийский конкурс

«Большая перемена» в Тульской области

 

 

 

 

 

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