В Туле солдат ушел в самоволку и потерял обмундирование
За эту потерю он отправится на гауптвахту.
Тульский гарнизонный военный суд вынес постановление по делу 18-летнего Р. Чинилина. Юноша совершил грубое дисциплинарное нарушение.
Военнослужащий переоделся в гражданскую одежду и сбежал в самоволку. Берцы, шапку-ушанку, форму и куртку он припрятал у мусорки, закидав схрон ветками. Вернувшись из самоволки, он обнаружил, что форма таинственным образом исчезла.
За нарушение правил сбережения вверенного для служебного пользования военного имущества Чинилин проведет семь суток на гауптвахте.
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