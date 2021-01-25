В Туле солдат ушел в самоволку и потерял обмундирование

За эту потерю он отправится на гауптвахту.

Тульский гарнизонный военный суд вынес постановление по делу 18-летнего Р. Чинилина. Юноша совершил грубое дисциплинарное нарушение.

Военнослужащий переоделся в гражданскую одежду и сбежал в самоволку. Берцы, шапку-ушанку, форму и куртку он припрятал у мусорки, закидав схрон ветками. Вернувшись из самоволки, он обнаружил, что форма таинственным образом исчезла.

За нарушение правил сбережения вверенного для служебного пользования военного имущества Чинилин проведет семь суток на гауптвахте.