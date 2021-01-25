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В Туле солдат ушел в самоволку и потерял обмундирование

В Туле солдат ушел в самоволку и потерял обмундирование

За эту потерю он отправится на гауптвахту.

Тульский гарнизонный военный суд вынес постановление по делу 18-летнего Р. Чинилина. Юноша совершил грубое дисциплинарное нарушение.

Военнослужащий переоделся в гражданскую одежду и сбежал в самоволку. Берцы, шапку-ушанку, форму и куртку он припрятал у мусорки, закидав схрон ветками. Вернувшись из самоволки, он обнаружил, что форма таинственным образом исчезла.

За нарушение правил сбережения вверенного для служебного пользования военного имущества Чинилин проведет семь суток на гауптвахте. 

 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:51 +5
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