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Клиенты ВТБ в Туле смогут обменять мультибонусы на поездку в такси с DiDi

Клиенты ВТБ в Туле смогут обменять мультибонусы на поездку в такси с DiDi

Специальное предложение будет действовать для клиентов банка до 21 июля 2021 года.

ВТБ и DiDi, один из крупнейших технологических сервисов по заказу поездок в мире, запустили акцию по обмену бонусов в программе лояльности банка «Мультибонус» на скидку за поездку, заказанную в DiDi. Акция проводится в 16 городах России, где работает сервис DiDi, с перспективой расширения географии проекта.

По условиям акции, 100 бонусов программы лояльности ВТБ дают скидку в размере 100 рублей при оплате поездки через приложение DiDi. Сертификат на поездку со скидкой клиенты банка могут оформить на сайте или в мобильном приложении «Мультибонус». Чтобы активировать скидку, необходимо установить на смартфон приложение сервиса по заказу такси DiDi и в разделе «Промоакции» ввести код, полученный на электронную почту. Стоимость поездки будет рассчитана с учётом скидки, при необходимости за услугу можно доплатить рублями по карте.

«Услуги такси стали особенно актуальны в период пандемии, так как позволяют минимизировать число контактов во время поездок в транспорте. Кроме того, благодаря мобильным приложениям мы можем оплатить услугу онлайн, не используя наличные деньги. DiDi – ведущая технологическая платформа, которая успешно развивает транспортный сервис по всему миру и активно наращивает свое присутствие в российских регионах. И мы рады, что наше партнёрство дополнит программу лояльности банка новыми возможностями для клиентов ВТБ и позволит им использовать бонусы для выгодных поездок в такси», – комментирует Роман Синенко, руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ.

Светлана Мужичкова, управляющий банком ВТБ в Тульской области, старший вице-президент:

Светлана Мужичкова

«Программа лояльности банка «Мультибонус» пользуется заслуженной популярностью у туляков и жителей области. Согласитесь, приятно получать за каждую покупку бонусы и тратить их по своему усмотрению. Уже более 100 тысяч клиентов ВТБ в Тульской области являются активными участниками программы».

«Одним из главных преимуществ DiDi в России, как и во всем мире, мы видим доступные тарифы на поездки. Став частью экосистемы лояльности такого крупного партнера как ВТБ, мы даем возможность еще большему числу людей воспользоваться услугами DiDi и значительно сэкономить. Мы всегда ищем новые возможности, как сделать поездки с DiDi еще более комфортными для наших пользователей, и планируем дальнейшее расширение географии нашего сотрудничества с ВТБ», – говорит Ольга Калинина, директор по маркетингу DiDi в России.

 

DiDi – один из крупнейших в мире технологических сервисов по заказу поездок, объединяющий более 550 миллионов пользователей в 14 странах. Ежедневно с DiDi совершается более 50 миллионов поездок – с использованием сервисов такси, аренды автомобилей и велосипедов, автобусных перевозок, каршеринга. В России DiDi появился в августе 2020 года, начав работу в Казани. В настоящее время сервис такси действует в 16 городах России, среди которых Казань, Ижевск, Набережные Челны.

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